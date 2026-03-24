gli avversari
Cosa dobbiamo temere (se proprio dobbiamo temere qualcosa) dell'Irlanda del Nord
Sulla carta non ci dovrebbe partita partita, dal momento che quasi tutta la rosa del Ct O'Neill milita nelle serie minori inglesi. Attenzione però al fattore psicologico: la 'Green and White Army' non ha nulla da perdere. Con un precedente molto recente...
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