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gli avversari

Cosa dobbiamo temere (se proprio dobbiamo temere qualcosa) dell'Irlanda del Nord

Federico Zancan

©Getty

Sulla carta non ci dovrebbe partita partita, dal momento che quasi tutta la rosa del Ct O'Neill milita nelle serie minori inglesi. Attenzione però al fattore psicologico: la 'Green and White Army' non ha nulla da perdere. Con un precedente molto recente...

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