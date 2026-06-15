il reportage
L’altra faccia dell’Iran: la comunità di Tehrangeles
Si è parlato moltissimo della presenza dell’Iran a questi Mondiali. Ma non è solo la complessa situazione geopolitica a turbare l’animo di un popolo intero: in California c'è la più grande comunità iraniana al di fuori dell'Iran. E vede questa nazionale in modo molto critico: il reportage dall'America
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi