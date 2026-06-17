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diario mondiale

Se le stelle non stanno a guardare

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Erano i più attesi e non si sono fatti aspettare. Messi, Mbappé e Haaland hanno iniziato il loro Mondiale nel migliore dei modi: tripletta per l'argentino, doppietta per il francese e il norvegese. E ora arriva il turno di CR7, che vorrà rispondere a tono o, meglio, a suon di gol. Nel sesto diario del giorno, il nostro inviato Gianfranco Teotino analizza il ruolo dei campioni nelle rispettive nazionali

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