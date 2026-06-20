il protagonista
Noi Gen Z e il rapporto tormentato con Yamal
Yamal è un Messi senza un suo Ronaldo, è un idolo della Gen Z che non ha rivali. Ma resta divisivo anche tra i suoi coetanei (tra i quali c'è anche chi scrive questo articolo). È forte ma è esagerato, o è forte anche perché è esagerato? La sua personale risposta sembra essere molto articolata
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