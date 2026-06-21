Occhio alla Germania e ai centravanti che maturano tardi

La nazionale tedesca, forte e bel allenata, rimonta la Costa d'Avorio e centra il passaggio del girone. Nel decimo diario del giorno, Gianfranco Teotino elogia il centravanti Deniz Undav, protagonista con una doppietta e soprannominato 'il Jamie Vardy tedesco' in quanto ex operaio metalmeccanico arrivato ai massimi livelli solo a 24 anni già compiuti