Occhio alla Germania e ai centravanti che maturano tardi

La nazionale tedesca, forte e bel allenata, rimonta la Costa d'Avorio e centra il passaggio del girone. Nel decimo diario del giorno, Gianfranco Teotino elogia il centravanti Deniz Undav, protagonista con una doppietta e soprannominato 'il Jamie Vardy tedesco' in quanto ex operaio metalmeccanico arrivato ai massimi livelli solo a 24 anni già compiuti
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