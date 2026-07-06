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il commento

Uefa vs Fifa: il caso Balogun fa scattare la guerra dei mondi

Paolo Condò
©Getty

La sospensione della squalifica di Folarin Balogun da parte della Fifa può diventare il casus belli di una contesa molto più ampia, perché il comunicato col quale l’Uefa ha preso le parti del Belgio, definendo a rischio l’integrità della competizione, assomiglia a una dichiarazione di guerra. 

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