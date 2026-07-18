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il novelliere

L'arbitro della prima finale del Mondiale scrisse il proprio testamento prima di arbitrare

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Montevideo, 1930. Mentre Uruguay e Argentina si contendono il primo titolo mondiale, un arbitro belga deve gestire una partita sospesa tra sport, politica e paura. Accettò di dirigere la finale del primo Mondiale soltanto dopo aver ottenuto un'assicurazione sulla vita e un biglietto per poter tornare a casa sua, in Belgio, subito dopo il triplice fischio. E prima della partita scrisse il suo testamento. La storia dell'uomo che, tra tensioni, minacce e due palloni diversi, contribuì a inventare l'arbitraggio moderno

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