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Messi saluta e ringrazia: "È la decisione giusta"

DOPO L'ADDIO

Il giorno dopo l'addio alla Nazionale argentina, Leo Messi ha reso pubbliche sui suoi social le emozioni dell'ultima volta con la maglia albiceleste: "So che sto prendendo la decisione giusta. È stato un cammino incredibile, è valsa la pena per ogni singolo passo".  Poi i ringraziamenti alla famiglia, agli amici, ai suoi club, a Diego Maradona ("che ha portato il nostro Paese dove meritava di stare"). Messi ha concluso: "Sono davvero grato"

MESSI, L'ADDIO ALLA NAZIONALE: GLI HIGHLIGHTS

Gratitudine. E' il sentimento che emerge, prepotentemente, dal messaggio che Leo Messi ha voluto affidare ai suoi social il giorno dopo l'addio alla Nazionale argentina. "So che è stata la decisione giusta", scrive Messi alla fine di "un cammino con gioie e qualche tristezza". Ma Leo si sente "un uomo grato", e non dimentica di esprimere questa gratitudine alla sua famiglia, ai tifosi, ai club e anche a Diego Maradona. Ecco il testo del messaggio di Leo Messi:

 

"Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia albiceleste. So che sto prendendo la decisione giusta. È stato un cammino incredibile, pieno di gioie e anche di qualche tristezza, ma ho ben chiaro che è valsa la pena per ogni singolo passo che ho fatto. E mi sono rimaste molte cose da dire. Mi è impossibile esprimere tutto quello che sento in poche parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno. Sono stati indispensabili anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai loro staff tecnici. Non voglio dimenticarmi del Diego, che ha portato il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, so che ci ha aiutato essendo qui con noi e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto. Grazie ai club in cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando era il momento di indossare la maglia della Nazionale. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e la sua volontà, non staremmo nemmeno sognando di essere arrivati fin qui. Sono davvero grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco"

Ronaldo: "La tua storia rimarrà per sempre"

Tra le tante risposte anche quella del suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo: "Leo, così tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l'Argentina. Un abbraccio".

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