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Da 'Waka Waka' a 'Dai Dai': quello del 2026 sarà di nuovo il Mondiale di Shakira

Danilo Freri

Dopo il successo dell'edizione sudafricana la popstar colombiana è tornata con la canzone ufficiale di questo Mondiale. Nata per fare musica globale, Shakira è la protagonista indiscussa di questo genere

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