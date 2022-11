Martinez ha scelto il sostituto di Lukaku, out per infortunio: sarà Batshuayi supportato da De Bruyne e Eden Hazard. Carrasco la certezza sulla corsia di sinistra. Herdman deve scegliere uno tra Buchanan e Larryea per la fascia destra. in attacco coppia formata da David e Larin. Si gioca mercoledì alle 20 allo stadio Ahmad Bin Ali

