Brasile-Serbia, le probabili formazioni: Richarlison dal 1', Kostic in dubbio

Tite preferisce Richarlison a Gabriel Jesus per l'attacco. Neymar e Raphinha completano il tridente supportato a centrocampo da Casemiro e Fred. Stojkovic punta sugli 'italiani', in particolare sullo juventino Vlahovic e sul laziale Sergej Milinkovic Savic. Si gioca giovedì alle 20 allo stadio Losail GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR Condividi

Se non la favorita numero uno ma sicuramente una delle maggiori pretendenti al titolo di campione del mondo. Il Brasile di Tite fa il suo esordio nella rassegna in Qatar affrontando un avversario non semplice come la Serbia. La Seleçao vuole riportare in patria un titolo che manca da 20 anni, dal successo in Giappone e Corea del 2002. Con tanti giocatori che militano nella Serie A, la nazionale di Stojkovic potrebbe essere la sorpresa di questi mondiali. Si gioca giovedì alle 20 allo stadio Losail

Brasile, Richarlison favorito su Gabriel Jesus Possibilità di scelte pressoché infinite per il Ct Tite che sembra orientato a schierare Richarlison come terminale offensivo al posto di Gabriel Jesus. Neymar e Raphinha completano il tridente che sarà sostenuto dalla diga di centrocampo composta da Casemiro e Fred. Al centro della difesa l'infinita esperienza internazionale di Thiago Silva. in porta gioca Alisson.

BRASILE (4-2-3-1), la probabile formazione: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite