Prima in Qatar per la Danimarca di Hjulmand che lancia Eriksen trequartista con Kjaer al centro della difesa e Mahele esterno a sinistra. La Tunisia risponde con un 4-3-3: il Ct Kadri punta tutto sul tridente Khazri-Jaziri-Msakni. Si gioca martedì allo stadio Education City alle 14

La Danimarca arriva a questo Mondiale con grandi aspettative dopo la semifinale giocata a Euro 2020. I danesi hanno staccato il pass per la fase a gironi dominando il gruppo F di qualificazioni, chiuso con 27 punti (9 vittorie e una sconfitta) davanti alla Scozia. Quattro anni fa, in Russia, Eriksen e compagni si spinsero fino agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà la Tunisia di Khadri che nel 2021 si è spinta fino ai quarti di finale di Coppa d'Africa, mentre negli ultimi Mondiali giocati in Russia ha salutato la competizione al termine della fase a gironi. Si gioca martedì allo stadio Education City alle 14.