Tite ha due assenze pesanti come quelle di Neymar e Danilo a cui si aggiungerà il probabile forfait di Anthony con l'influenza. Rodrygo prenderà il posto di O'Ney, meno plausibile l'inserimento di Fred con Paquetà avanzato. Per Yakin, squadra che vince non si cambia. Si gioca lunedì alle 17 allo stadio 974

Ci si gioca il possibile primato nel girone nella sfida tra Brasile e Svizzera . La Seleçao ha impressionato nel secondo tempo contro la Serbia con un Richarlison in grande vena realizzativa. Tuttavia, le assenze di Neymar e Danilo potrebbero pesare nell'economia di una squadra costruita con una forte identità. Mancherà molto probabilmente anche Anthony alle prese con sintomi influenzali. Non sono previsti cambi nella Svizzera di Yakin che ha battuto nel match d'esordio il Camerun grazie alla rete di Embolo . Si gioca lunedì alle 17 allo stadio 974.

Tite deve fare la conta degli infortunati. Assodata l'assenza fino agli ottavi sia di Neymar che di Danilo , il Ct deve rinunciare anche a Anthony per sintomi influenzali. Due le ipotesi: 1- l'avanzamento di Paquetà sulla tre quarti con l'inserimento di Fred a metà campo; 2- Rodrygo al posto di Neymar . In difesa, ballottaggio nel ruolo di terzino destro tra Eder Militao e Dani Alves. BRASILE (4-2-3-1), la probabile formazione: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Rodrygo, Vinicius jr; Richarlison. Ct. Tite

Svizzera, conferme per Elvedi e Vargas

Squadra che vince non si cambia. E' il motto a cui si atterà il Ct. Yakin in vista della gara con il Brasile. Se Embolo resta il bomber principe di questa squadra Vargas in attacco ed Elvedi in difesa sono confermati. Shaquiri completa il tridente mentre a metà campo giocheranno Sow, Xhaka e Shaqiri.



SVIZZERA (4-3-3), la probabile formazione: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. Ct. Yakin