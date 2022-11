Song sembra orientato a confermare l'undici iniziale sconfitto dalla Svizzera anche se Aboubakar e Ondoua potrebbero ambire a una maglia da titolare. Qualche modifica per Stojkovic. Si passa alle due punte con Vlahovic accanto a Mitrovic. Kostic è recuperato e sarà in campo dal 1'. Si gioca lunedì alle 11 allo stadio Al Janoub

Gara già decisiva per il destino di entrambe le formazioni sconfitte rispettivamente da Svizzera (il Camerun) e dal Brasile (la Serbia). Un successo garantirebbe a una delle due di potersi giocare le chance di qualificazione nell'ultimo match ma anche un pareggio non le escluderebbe entrambe rendendo tuttavia più complicata la qualificazione a seconda del risultato della sfida tra Brasile e Svizzera. Tuttavia la Serbia arriva a questo match dopo un buon primo tempo disputato contro la Seleçao e con due giocatori in più: Vlahovic e Kostic pronti a dare manforte a Stojkovic. Nonostante la sconfitta anche il Camerun ha lasciato intravvedere potenzialità ancora inespresse. Si gioca lunedì alle 11 allo stadio Al Janoub.