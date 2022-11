Paulo Bento pronto a schierare lo stesso undici che ha pareggiato contro l'Uruguay. Uomini imprescindibili sono Kim Min Jae e Heung Min Son. Anche per Addo nessun cambio. Il Ghana punta tutto sulla qualità di Kudus e sulle capacità realizzative di Inaki Williams. Si gioca lunedì alle 14 all'Education City Stadium

Corea del sud, nessun cambio per Paulo Bento

Paulo Bento non sembra intenzionato ad apportare cambi all'undici iniziale che ha ben figurato nel pareggio con l'Uruguay. Il Ct portoghese farà ancora affidamento sul napoletano Kim Min Jae in difesa e su Heung Min Son, attaccante del Tottenham. Tuttavia Lee Kang-in spera di trovare un posto in attacco.



COREA DEL SUD (4-2-3-1), la probabile formazione: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom; Lee Jae-sung, Son Heung-min, Na Sang-ho; Hwang Ui-jo. Ct Paulo Bento