Francia-Danimarca, le probabili formazioni: Theo sostituisce Lucas Hernandez

Cambio obbligato in difesa per Deschamps che sostituisce l'infortunato Lucas Herandez con il fratello Theo. A centrocampo possibile ballottaggio tra Tchouameni e Fofana. Danimarca senza Delaney e con l'inserimento di Damsgaard. Dolberg in vantaggio su Cornelius per il posto di centravanti. Si gioca sabato alle 17 allo stadio 974

Dopo il 4-1 del match d'esordio contro l'Australia arrivato non senza qualche difficoltà iniziale, la Francia vuole dare continuità alla sua prestazione e, soprattutto, raccogliere un altro successo per garantirsi un'ultima gara di maggiore tranquillità in vista del passaggio agli ottavi di finale. La Danimarca prova a conquistare un risultato positivo contro la corazzata di Deschamps dopo il pari con la Tunisia per giocarsi l'ultimo match contro l'Australia con possibilità di successo e di qualificazione. Si gioca sabato alle 17 allo stadio 974.

Francia, ballottaggio tra Tchouameni e Fofana Dopo il successo per 4-1 contro l'Australia, Deschamps non sembra intenzionato a cambiare molto nella sua Francia. Obbligata la sostituzione di Lucas Hernandez (rottura del crociato e Mondiale finito) con il fratello Theo, c'è ballottaggio a centrocampo tra Tchouameni e Fofana. Coman non al meglio ma il trio di trequartisti alle spalle di Giroud sarà formato comunque da Dembelé, Griezmann e Mbappé.

FRANCIA (4-2-3-1), la probabile formazione: Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps