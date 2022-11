Il Ct Moriyasu pensa a una maglia da titolare sia per Asano che per Doan, mentre deve fare i conti con un Tomiyasu non al meglio della condizione. Cambi previsti anche per il Ct Suarez che dopo il 7-0 subito contro la Spagna è pronto a mettere in campo Bryan Ruiz e Zamora. Si gioca domenica alle 11 allo stadio Ahmed Bin Ali

Condizioni morali decisamente all'opposto tra Giappone e Costa Rica . La nazionale di Moryiasu è reduce dalla bella e sorprendente vittoria sulla Germania per 2-1 e vuole sfruttare il momento positivo per blindare la qualificazione agli ottavi di finale. Qualificazione che è diventata impresa titanica per la Costa Rica dopo il pesantissimo 7-0 subito dagli uomini di Suarez contro la Spagna. Un successo, tuttavia, potrebbe lasciare ancora qualche speranza ai centro americani che poi, però, dovrebbero centrare una vera e propria impresa contro la Germania nell'ultimo match. Si gioca domenica alle 11 allo stadio Ahmad Bin Ali.

Costa Rica, dentro Bryan Ruiz e Zamora

Dopo la sonora sconfitta contro la Spagna, il Ct Suarez cambia qualcosa nella sua squadra. Giocherà certamente dal 1' Bryan Ruiz, per il resto non dovrebbero esserci cambi in difesa mentre in attacco Zamora è in vantaggio su Contreras per un posto come partner di Campbell.



COSTA RICA (4-4-2), la probabile formazione: Navas; C. Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Ruiz, Tejeda, Borges, Bennette; Campbell, Zamora. Ct. Suarez