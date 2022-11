Le scelte di Moriyasu

Una formazione che potrebbe avere diverse variazioni tattiche a gara in corso quella scelta dal Ct giapponese Moriyasu, che a sorpresa lascia ancora in panchina Asano, match winner della storica vittoria contro la Germania: in attacco gioca Ueda. A differenza della scorsa gara, invece, gioca dall'inizio questa volta l'altro calciatore a segno contro i tedeschi, Doan, scelto per gestire la manovra in mezzo al campo insieme a Morita e Kamada, con Endo e Soma sugli esterni. In difesa ci sono gli ex "italiani Yoshida e Nagatomo, con loro Yamane e Itakura: panchina per un'altra nostra vecchia conoscenza, Tomiyasu. Tra i pali Gonda