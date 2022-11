Il Ct Southgate recupera il suo centravanti, Harry Kane. Possibile impiego dal 1' minuto di Foden al posto di Mount. Nessun problema per McKennie che sarà regolarmente in campo. Si gioca venerdì alle 20 allo stadio Losail

Gara completamente anglofona e ricca di richiami storici tra Inghilterra e Stati Uniti. La nazionale di Southgate, con il 6-2 rifilato all'Iran, ha dato un chiaro avviso alle squadre candidate alla vittoria finale. Il Ct ha tantissime soluzioni anche per centellinare energie in vista di un cammino che si immagina possa essere lungo. Gli Stati Uniti, dopo aver espresso un buonissimo calcio nel primo tempo contro il Galles, devono riscattare un secondo tempo decisamente più passivo e qualitativamente inferiore rispetto ai primi 45'. Il pari costringe gli Stati Uniti a strappare almeno un risultato positivo per potersi giocare il pass per la qualificazione nell'ultima gara del girone. Si gioca venerdì alle 20 allo stadio Losail.