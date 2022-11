Il Portogallo vuole assestare l'accelerata definitiva verso la qualificazione agli ottavi di finale dopo il successo non poco sofferto contro il Ghana. Fernando Santos si affida come sempre al suo capitano, Cristiano Ronaldo, mentre a centrocampo ci potrebbe essere la variante del modulo a due con William Carvalho pronto a prendere il posto di Otavio. Non ci sarà invece Danilo Pereira, che si è fratturato tre costole in allenamento e non potrà partecipare a questa partita e a quella contro la Corea del Sud. L'Uruguay deve ottenere almeno un pareggio per candidarsi come possibile seconda classificata nel girone. Si gioca lunedì alle 20 allo stadio Losail.