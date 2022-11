Due sconfitte per entrambe e con lo stesso punteggio. E' già tempo di esami per Qatar e Senegal che si sfidano nel primo vero spareggio per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. La nazionale di casa è sembrata in ritardo per qualità e esperienza nella gara persa nettamente contro l'Ecuador per 2-0, il Senegal, invece, si è dovuto inchinare alla formazione, probabilmente, più forte del girone (l'Olanda) e dunque può ambire a una reazione e a un risultato positivo che potrebbe riportare la nazionale di Cissé a innalzare le sue quotazioni per il passaggio del turno. Si gioca venerdì alle 14 allo stadio Al Thumama.