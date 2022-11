Un solo risultato a disposizione per il Messico dopo la sconfitta con l'Argentina. La nazionale del 'Tata' Martino deve battere l'Arabia Saudita per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Regolarmente in campo Ochoa, trascinatore dei suoi in campo. Gioca Jimenez come riferimento centrale, presente anche Lozano. Il Messico deve anche sperare in una non vittoria dell'Argentina con la Polonia. Discorso differente per l'Arabia Saudita che con un successo sarebbe comunque qualificata. Un pareggio sarebbe utile ai sauditi solo in caso di non vittoria dell'Argentina. Si gioca mercoledì alle 20 allo stadio Losail.