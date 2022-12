Tite lascia a riposo molti dei titolari in vista della fase ad eliminazione diretta. Ci sarà spazio per Ederson in porta, Fabinho a centrocampo e Gabriel Jesus in attacco. Il Ct del Camerun Song ripropone Gouet dal 1'. Aboubakar spera in una maglia da titolare anche se il tridente dovrebbe essere formato da Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi. Si gioca alle 20 allo stadio Losail

Non ha molto da chiedere all'ultima gara del girone il Brasile già qualificato agli ottavi di finale. Proprio in vista della fase ad eliminazione diretta, il Ct Tite proporrà un ampio turnover per concedere un turno di riposo a chi ha giocato di più. Dunque, per questo motivo, spazio a Ederson in porta, a centrocampo ci sarà Fabinho, Gabriel Jesus prenderà il posto di Richarlison come terminale offensivo. Per quanto riguarda il Camerun, la squadra di Song deve vincere e sperare che la Serbia batta la Svizzera per avere ancora qualche speranza di passaggio del turno. Si gioca alle 20 allo stadio Losail.