Sarà una mini finale all'interno del gruppo A quella tra Ecuador e Senegal che si giocano nello scontro diretto l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali. La nazionale sudamericana ha conquistato 4 punti in due partite e ne ha uno di vantaggio sul Senegal che è stato sconfitto dall'Olanda ma ha battuto il Qatar nell'ultimo match. Dunque, la nazionale di Alfaro ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Il Senegal è costretto a vincere ipotizzando un successo dell'Olanda con l'ormai eliminato Qatar. Si gioca martedì alle 16 allo stadio Khalifa.

Ecuador, Mendez squalificato: gioca Gruezo

Qualche problemino in vista del match con il Senegal per il Ct Alfaro che dovrà sicuramente rinunciare a Mendez, squalificato dopo i due gialli rimediati contro Qatar e Olanda. Al sup posto giocherà Gruezo che farà coppia con Caicedo a metà campo. Da valutare le condizioni di Valencia che farà di tutto per essere in campo. Non dovesse farcela è pronto Ibarra.



ECUADOR (3-4-3), la probabile formazione: Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia. Ct. Alfaro