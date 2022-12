Alonso torna alla difesa a quattro e spedisce Coates in panchina. Nel tridente con De Arrascaeta e Nunez uno tra Suarez e Cavani con il primo favorito. Unico ballottaggio anche in casa Ghana. Il Ct Addo deve scegliere tra Rahmad Baba e Mensah. Si gioca alle 16 allo stadio Al Janoub

Un solo risultato a disposizione per l'Uruguay per poter ambire alla qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La Celeste di Alonso deve battere il Ghana per raggiungere quota quattro punti e sperare che la Corea del Sud non batta il Portogallo. Il Ghana, dopo il successo, proprio contro i coreani, sono a un punto dalla qualificazione. Unico ballottaggio nella formazione della Celeste, Suarez o Cavani con il primo favorito. Un dubbio anche per Addo, Baba o Mensah sulla corsia di sinistra. Si gioca allo stadio Al Janoub alle 16.