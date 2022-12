Stojkovic orientato a mandare in campo Vlahovic dal 1' in coppia con Mitrovic. Unico ballottaggio tra Veljkovic e Stefan Mitrovic per il ruolo di terzino destro. Yakin sembra aver recuperato Shaqiri pronto a scendere in campo dal 1' nel consueto tridente completato da Embolo e Vargas. Si gioca alle 20 allo stadio 974

Gara dai risvolti non solo sportivi. La Svizzera con un successo sarebbe certa del passaggio del turno anche se alla nazionale di Yakin potrebbe bastare un punto per qualificarsi agli ottavi di finale. Per la Serbia vincere è la condizione necessaria per classificarsi al secondo posto del raggruppamento sperando in un non successo del Camerun sul Brasile. Vlahovic verso una maglia da titolare così come Shaqiri che sembra aver definitivamente superato il problema alla coscia. Si gioca alle 20 allo stadio 974.