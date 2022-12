Argentina-Australia, le probabili formazioni: Lautaro ancora in panchina

Scaloni orientato a schierare ancora Alvarez al posto di Lautaro. In panchina anche Messi. Di Maria non ancora al meglio: al suo posto Correa. Arnold si affida al suo undici tipo nonostante i cinque diffidati Behich, Degenek, Duke, Irvine e Mooy. Si gioca alle 20 allo stadio Ahmad Bin Ali IL TABELLONE DEI MONDIALI Condividi

Un ottavo di finale dal pronostico che sembra scontato. L'Argentina è in crescita e dopo la sconfitta a sorpresa con l'Arabia Saudita ha battuto Messico e Poloania. Ancora in attesa del miglior Lautaro, il Ct Scaloni sembra orientato a preferirgli Alvarez. Anche Dybala in panchina. Le speranze sono affidate come sempre alla stella Messi. L'Australia torna invece agli ottavi a sedici anni di distanza dalla sconfitta contro l'Italia, poi divenuta Campione del Mondo in Germania. La squadra di Arnold ha chiuso il raggruppamento con sei punti alle spalle della Francia grazie ai successi su Danimarca e Tunisia. Si gioca alle 20 allo stadio Ahmad Bin Ali.

Argentina: Alvarez in campo, ancora panchina per Lautaro Scaloni sembbra orientato a tenere ancora in panchina sia Lautaro che Dybala. Con Messi, in attacco, pronti ancora Alvarez e Correa. A centrocampo c'è la conferma per Fernandez con Mac Allister e De Paul. Nonostante la diffida, gioca Acuna da terzino sinistro. Otamendi e Romero la coppia di difensori centrali. ARGENTINA (4-3-3), la probabile formazione: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Correa, Messi, Alvarez. Ct Scaloni