Il presidente della Fifa non si perde un match dei mondiali e si diverte in campo con tanti ex campioni. Dai Palloni d'Oro milanisti Weah e Kakà fino agli ex interisti Sneijder, Zamorano e Djorkaeff. Di nuovo in campo anche Zanetti e Cafu, accanto a leggende come Milla e Stoichkov. Tutte le foto delle star in Qatar per il mondiale.