Luis Enrique sceglie Morata al centro dell'attacco per la sfida contro il Marocco. Rodri confermato al centro della difesa mentre Carvajal è in vantaggio su Azpilicueta per il ruolo di terzino destro. Il Ct Regragui schiera gli 'italiani' Sabiri e Amrabat e il tridente tutto talento e forza Ziyech, En-Nesyri-Boufal. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium

Un avversario ostico da affrontare e battere per la Spagna che dopo essere stata relegata al secondo posto nel girone in seguito alla sconfitta nell'ultima gara contro il Giappone, vuole riscattarsi e tornare a essere la squadra schiacciasassi che ha battuto nel match d'esordio la Costa Rica per 7-0. Luis Enrique sembra aver scelto definitivamente Morata come uomo titolare al centro dell'attacco. Il Marocco ha condotto una fase eliminatoria decisamente sopra le righe con due vittorie e un pareggio vincendo un girone in cui le favorite alla vigilia per la qualificazione agli ottavi erano Belgio (eliminato) e Croazia. Ora la nazionale di Regragui vuole continuare a stupire. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium.