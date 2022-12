Unico dubbio per Van Gaal: due punte o un centrocampista in più. La certezza è Gakpo che dovrebbe essere alle spalle di Bergwijn-Depay. Berhalter ha tutti gli uomoni a disposizione: Sargent è recuperato e sarà nel tridente con Weah e Pulisic. Si gioca alle 16 allo stadio Khalifa

Senza timore reverenziale gli Stati Uniti sono pronti ad affrontare l'Olanda nel primo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. Nell'ultima sfida tra le due, gli americani si sono imposti 4-3 in amichevole. Dunque, l'Olanda non può stare tranquilla anche se la formazione di Van Gaal ha dimostrato di avere solidità e un buon impianto di gioco per poter ambire al passaggio del turno. Gli Oranje hanno chiuso il gruppo A con 7 punti, mentre gli Stati Uniti si sono qualificati grazie al successo sull'Iran con la rete decisiva di Pulisic. Si gioca alle 16 allo stadio Khalifa.