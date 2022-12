Avversario fastidioso per il Portogallo che sfida la Svizzera negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La squadra di Fernando Santos deve riscattare la sconfitta nell'ultima gara del raggruppamento contro la Corea del Sud. I portoghesi hanno battuto in precedenza Ghana e Uruguay e hanno chiuso a 6 punti primi nel girone. Lo stesso punteggio non è bastato alla Svizzera per arrivare al primo posto nel raggruppamento nonostante i successi contro Camerun e Serbia. Fernando Santos punta tutto sul suo leader indiscusso, Cristiano Ronaldo, che come Messi prima di questo Mondiale, non ha mai segnato un gol nella fase a eliminazione diretta della rassegna iridata. Si gioca alle 20 allo stadio Lusail.