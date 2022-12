La storia in una gara. E' questo il pensiero ricorrente nella mente del Ct del Marocco Regragui e dei tifosi nordafricani. Per la prima volta nella storia una nazionale africana potrebbe qualificarsi per le semifinali di un Mondiale. La squadra marocchina arriva a questo quarto di finale dopo aver eliminato la Spagna ai calci di rigore. Di fronte ci sarà il Portogallo di Fernando Santos che preannuncia ancora scelte coraggiose in vista di questa partita. Il Ct ha avuto ragione, nel match contro la Svizzera, a preferire Gonçalo Ramos a Cristiano Ronaldo e la formazione dovrebbe ancora andare nella medesima direzione con anche Dalot favorito su Cancelo. Si gioca alle 16 allo stadio Al Thumama.

Il Ct Regragui pronto a confermare la formazione che ha condotto fino allo storico quarto di finale il Marocco. Un solo possibile cambio di formazione: da valutare le condizioni di Aguerd , uscito malconcio dalla sfida con la Spagna. Nel caso in cui non dovesse farcela, spazio a El Yamiq nel cuore della difesa al fianco di Saiss. Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat , mentre in avanti En Nesyri sarà il perno di un tridente completato da Ziyech e Boufal.

Portogallo, ancora panchina per Cristiano Ronaldo

E' l'ora di nuove scelte per Fernando Santos che sembra orientato a tenere ancora in panchina Cristiano Ronaldo per far posto a Gonçalo Ramos, autore di una tripletta con la Svizzera. Dalot sembra ancora favorito su Cancelo così come a centrocampo ci sarà Otavio e non Ruben Neves. Da valutare anche le condizioni di Ruben Dias che non è al meglio ma dovrebbe comunque scendere in campo.

PORTOGALLO (4-3-3), la probabile formazione: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Fernando Santos