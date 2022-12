Olanda-Argentina, le probabili formazioni: Di Maria verso il recupero completo

Nessun dubbio per Van Gaal che schiererà la stessa formazione che ha avuto la meglio sugli Stati Uniti negli ottavi. Coppia Depay-Gakpo in attacco. Scaloni tene fuori ancora Lautaro e schiera Alvarez. Conferma per Fernandez a centrocampo. In forse De Paul. Di Maria verso il recupero completo. Si gioca alle 20 allo stadio Lusail IL TABELLONE DEI MONDIALI

Nel secondo quarto di finale dei Mondiali in Qatar va in scena una classicissima del calcio Mondiale. Si affrontano Olanda e Argentina che stando alle ultime gare disputate sono due formazioni in crescita e in buona condizione. Gli Oranje hanno avuto la meglio, abbastanza agevolmente, degli Stati Uniti negli ottavi di finale e rappresentano l'outsider di questa rassegna iridata. L'Albiceleste, dopo aver steccato la prima gara del Mondiale, contro l'Arabia Saudita, non ha più sbagliato trovando la quadratura del cerchio e un Leo Messi in crescita. Queste squadre si sono affrontate in nove occasioni precedenti. L'Olanda è in vantaggio con quattro vittorie, mentre l'Albiceleste ha vinto solo una volta. Le restanti partite si sono concluse tutte in pareggio, anche se l'ultima di queste, nelle semifinali di Brasile 2014, ha visto i sudamericani vincere ai rigori. Si gioca alle 20 allo stadio Lusail.

Olanda, per Van Gaal stessa squadra che ha battuto gli Usa Van Gaal va dritto per la sua strada e resta fedele al motto 'squadra che vince non si cambia'. Dunque per il Ct degli Oranje stessa formazione che ha avuto la meglio, agevolmente, sugli Stati Uniti. Le certezze rimangono Van Dijk in difesa, De Jong a centrocampo e soprattutto il talento Gakpo che farà coppia in attacco con Depay. In campo anche l'interista Dumfries e l'atalantino De Roon. OLANDA (3-4-1-2), la probabile formazione: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct. Van Gaal