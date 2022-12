Scaloni intenzionato a tornare alla difesa a quattro e al tridente. Di Maria è completamente recuperato e potrebbe completare il trio d'attacco con Messi e Alvarez. Lautaro destinato ancora alla panchina. Dalic pensa all'inserimento di Pasalic in un 4-3-2-1 dove Perisic agirà da trequarti di sinistra e Kramaric unica punta. Si gioca martedì alle 20 allo stadio Lusail, arbitra l'italiano Orsato

Dopo aver vinto due sfide a eliminazione diretta ai rigori e soprattutto dopo aver estromesso dal Mondiale il Brasile al termine di una gara epica, la Croazia prova il nuovo colpaccio contro la favorita Argentina. La squadra di Dalic vuole tornare a disputare la finale di un Mondiale a quattro anni di distanza dall'ultima volta quando fu battuta dalla Francia di Mbappé. Modric e compagni sono alla terza semifinale della propria storia calcistica, se è vero che prima del 2018 ci erano già arrivati nel 1998. Dopo aver iniziato la competizione iridata nel peggiore dei modi (sconfitta contro l'Arabia Saudita), l'Argentina ha dimostrato una grande crescita dopo aver battuto agli ottavi l'Australia e, soprattutto, ai quarti di finale l'Olanda dominando il match per 75' salvo poi vincere ai rigori grazie alle parate di Emiliano Martinez e al penalty decisivo calciato da Lautaro. L'albiceleste torna in semifinale otto anni dopo il 2014 quando si qualificò per la finale poi persa contro la Germania a Brasile 2014. Si gioca martedì alle 20 allo stadio Lusail. Arbitra l'italiano Orsato.