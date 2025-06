Prove di nuovo Napoli nella sfida tra Belgio e Galles valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La nazionale di Tedesco vince 4-3 una sfida bella e combattuta aperta da Romelu Lukaku (su rigore) e chiusa dalla rete vittoria segnata dal suo quasi prossimo compagno di squadra Kevin De Bruyne. Il Belgio sale a quota 4 punti (in 2 gare) nel gruppo J attualmente comandato dalla Macedonia del Nord con 8 punti in 4 partite