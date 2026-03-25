Nel VIDEO l’intervista di Mateo Retegui a Sky Sport. L’attaccante della Nazionale presenta la sfida contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo, valida per la semifinale dei playoff Mondiali: "Sono venuto una settimana prima per poter iniziare ad allenarmi qui, prepararmi vicino a Coverciano mi sembrava la cosa più logica. Non saprei se definirla pressione, io ho tantissima voglia di giocare questa partita, sin da quando è finita la partita contro la Norvegia a Milano. Tutti vogliamo giocare questa partita, abbiamo voglia di dimostrare che siamo pronti. Queste partite le vince chi ha più determinazione, sappiamo che sarà una partita combattuta, dobbiamo lottare fino alla fine, ma non siamo da soli: giochiamo in casa, Bergamo è uno stadio che ti spinge di più, dobbiamo restare tranquilli e fare le cose che abbiamo provato in allenamento: non c’è altro risultato che vincere"

Tu arrivi a questo playoff con un bel bottino di 18 gol. Hai dimostrato che tieni a questa maglia, sei arrivato anche un pochino prima per allenarti qui in Italia e prepararti al meglio?

"Sì, sono arrivato una settimana prima. Appena ho saputo che avevo 10 giorni liberi in Arabia ho parlato con il mister e abbiamo organizzato il mio arrivo qui a Firenze per potermi allenare a Coverciano. Mi sembrava la cosa più logica e più giusta per stare vicino al campo della Nazionale, in modo da essere a disposizione un po' prima. Per questo devo ringraziare il mister e i due preparatori che sono venuti con me una settimana prima"

Nelle esercitazioni ti ho visto mangiare l'erba. Arrivando da fuori ti sei accorto di questa attesa? Come senti tu questa partita?

"Non so se 'pressione' sia la parola giusta per definire quello che sento io personalmente. Io ho tantissima voglia di giocare questa partita, sin da quando ha finito la partita con la Norvegia a Milano. Tutti vogliamo giocare questa partita. Quindi c'è ansia, voglia di giocare, voglia di vincere, di dimostrare a tutti che la squadra è pronta, la squadra sta facendo benissimo"

Cosa bisogna mettere in questa partita? Che cosa vi siete detti?

"Sappiamo che queste partite le vince chi ha più determinazione. Sappiamo che sarà una partita combattuta, dobbiamo lottare fino alla fine. Non siamo da soli perché giochiamo in casa, Bergamo è uno stadio che ti spinge di più. Quindi noi dobbiamo stare tranquilli, fare le cose che abbiamo fatto in allenamento, non c'è altro risultato che vincere"