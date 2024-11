La vittoria contro il Belgio non solo ci ha regalato la qualificazione ai quarti di Nations League ma ci garantisce un posto da testa di serie per le prossime qualificazioni ai Mondiali del 2026, un appuntamento che l'Italia non può permettersi di fallire. E al quale, dopo il cambio di rotta di Spalletti post Europeo, ora possiamo guardare con tanto ottimismo