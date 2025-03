L'Italia torna in campo per i quarti di finale di Nations League contro la Germania, in programma giovedì 20 (andata a San Siro) e domenica 23 marzo (ritorno a Dortmund) con le novità Casadei e Ruggeri. Tornano Lucca, Politano e Zaccagni. Di seguito tutti i convocati del Ct Spalletti

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT