Alla vigilia del match con la Norvegia, il Ct del Portogallo ha risposto ancora alle domande su Ronaldo: "Devo pensare alla Nazionale e non cerco affetto per me - dice - Cristiano è un simbolo del Portogallo ma sono concentrato sulla Norvegia perché sono il leader di un gruppo e faccio parte di una squadra. Ci sarà tempo per parlarne"

Nella conferenza alla vigilia della gara contro la Norvegia, il Ct del Portogallo Jorge Jesus è tornato inevitabilmente sul caso-Ronaldo anche se ha ribadito che, al momento la sua attenzione resta focalizzata sulla squadra: "Io devo pensare alla Nazionale , alla partita contro la Norvegia - dice - Non sto ignorando Cristiano . Sia ben chiaro che lo considero un simbolo della Nazionale, un simbolo del Portogallo, di tutto il resto ci sarà tempo per parlarne dopo la partita. Ora mi devo concentrare sulla squadra e sul nostro avversario perché la Norvegia è una delle cinque migliori nazionali d'Europa".

"Non cerco affetto per me, sono il leader di un gruppo"

In ogni caso, sulla questione il Portogallo è un po' diviso ma l'impressione è che la bilancia dell'opinione pubblica e dei tifosi penda dalle parti di Cristiano Ronaldo. Dopo la sua fuga dal ritiro di Copenaghen in seguito alle incomprensioni con il ct, in molti si sono schierati dalla parte dell'ex Juventus. "Io non cerco affetto per me, ma per la Nazionale - spiega ancora Jorge Jesus - Sono il leader di un gruppo e faccio parte di una squadra. Prima di fare l'allenatore, ero un tifoso della Nazionale; non guardavo chi fosse il ct o chi erano giocatori, guardavo la mia bandiera".