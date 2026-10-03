Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Portogallo, Jorge Jesus: "Non ignoro Cristiano, ma devo pensare alla nazionale"

Nations League
©Getty

Alla vigilia del match con la Norvegia, il Ct del Portogallo ha risposto ancora alle domande su Ronaldo: "Devo pensare alla Nazionale e non cerco affetto per me - dice - Cristiano è un simbolo del Portogallo ma sono concentrato sulla Norvegia perché sono il leader di un gruppo e faccio parte di una squadra. Ci sarà tempo per parlarne"

IL CASO RONALDO

Nella conferenza alla vigilia della gara contro la Norvegia, il Ct del Portogallo Jorge Jesus è tornato inevitabilmente sul caso-Ronaldo anche se ha ribadito che, al momento la sua attenzione resta focalizzata sulla squadra: "Io devo pensare alla Nazionale, alla partita contro la Norvegia - dice - Non sto ignorando Cristiano. Sia ben chiaro che lo considero un simbolo della Nazionale, un simbolo del Portogallo, di tutto il resto ci sarà tempo per parlarne dopo la partita. Ora mi devo concentrare sulla squadra e sul nostro avversario perché la Norvegia è una delle cinque migliori nazionali d'Europa".

"Non cerco affetto per me, sono il leader di un gruppo"

In ogni caso, sulla questione il Portogallo è un po' diviso ma l'impressione è che la bilancia dell'opinione pubblica e dei tifosi penda dalle parti di Cristiano Ronaldo. Dopo la sua fuga dal ritiro di Copenaghen in seguito alle incomprensioni con il ct, in molti si sono schierati dalla parte dell'ex Juventus. "Io non cerco affetto per me, ma per la Nazionale - spiega ancora Jorge Jesus - Sono il leader di un gruppo e faccio parte di una squadra. Prima di fare l'allenatore, ero un tifoso della Nazionale; non guardavo chi fosse il ct o chi erano giocatori, guardavo la mia bandiera".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Inter-Lumezzane, gli highlights dell'amichevole

APPIANO GENTILE

I nerazzurri hanno sconfitto 2-0 il Lumezzane (Serie C) in amichevole all'Inter Training Center....

Chivu: "All'Inter per costruire qualcosa che duri"

l'intervista

Così l’allenatore interista in un’intervista a Futnet: "All’Inter voglio costruire qualcosa che...

"Ancora Gigio", tutte le parat(on)e di Donnarumma

francia-italia

Sul pareggio azzurro in casa della Francia ci sono anche e soprattutto le mani di Gigio...

Serie C, le gare dell'8^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'8^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Alajbegovic in gol per la Bosnia. Poi il cambio...

Nations League

Nella serata di Zenica in cui è stato celebrato Edin Dzeko, all'ultimo match con la sua...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE