Il caso Cristiano Ronaldo è finito sulle home page di tutti i siti del mondo dopo che CR7 ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della gara di Nations League contro la Danimarca. La ricostruzione dei fatti che hanno portato a questo gesto di protesta, tutte le reazioni dei protagonisti e soprattutto cosa rischia Ronaldo. Intanto la sua maglia numero 7 è già finita sulle spalle di Leao...

MULTA E SQUALIFICA: COSA RISCHIA CR7