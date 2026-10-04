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Italia, Barella: "Se questa Nazionale fosse un vino, sarebbe un Cannonau". VIDEO

la similitudine

Ripensando alla prova convincente dell’Italia contro la Francia, Nicolò Barella azzarda un paragone confermandosi anche un vero intenditore di vini: "Mancini ci ha chiesto di ritrovare l'entusiasmo e ci stiamo riuscendo, altrimenti una partita come quella non la recuperi e non cerchi addirittura di ribaltarla. A cosa assomigliamo tra un Vermentino e un Cannonau? Avevamo bisogno di forza, quindi direi un Cannonau per aver ritrovato fiducia"

ITALIA-TURCHIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

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