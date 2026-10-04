Ripensando alla prova convincente dell’Italia contro la Francia, Nicolò Barella azzarda un paragone confermandosi anche un vero intenditore di vini: "Mancini ci ha chiesto di ritrovare l'entusiasmo e ci stiamo riuscendo, altrimenti una partita come quella non la recuperi e non cerchi addirittura di ribaltarla. A cosa assomigliamo tra un Vermentino e un Cannonau? Avevamo bisogno di forza, quindi direi un Cannonau per aver ritrovato fiducia"

ITALIA-TURCHIA, LE PROBABILI FORMAZIONI