Montella a Sky prima della partita: "Vogliamo fare bella figura, abbiamo tante assenze ma è un'opportunità per testare alcuni giocatori. Oggi la mia partita decisiva? Sono fiero di allenare la Turchia, ho sempre sentito l'affetto. Le critiche ci saranno sempre, ma sono determinato e fiducioso. Credo in questa squadra e loro credono nel progetto".