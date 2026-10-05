Italia-Turchia, il risultato LIVE della partita di Nations League
Mancini cambia ben nove giocatori rispetto al pareggio con la Francia: di titolari restano solo Donnarumma e Bastoni. In attacco il trio Vergara, Scamacca, Maldini. Cambia anche il centrocampo col ritorno di Barella: con lui Romano e Doumbia. Contro c'è la Turchia di Montella. Si gioca a Bologna
LIVE: FRANCIA-BELGIO - TUTTI I RISULTATI
15' - Bene la Turchia in questo avvio: Donnarumma para sul colpo di testa di Akgun dalla destra dell'area.
12' - Kabak spara da fuori col destro, basso. Donnarumma si distende e para.
Scamacca!
12' - Dopo un tiro murato di Maldini c'è il primo vero guizzo azzurro: Scamacca lavora palla al limite e prova il tiro forte dal limite, leggermente decentrato sulla destra. Alto!
8' - Spinge la Turchia: Simsir calcia col destro dalla sinistra dell'area. Murato.
5' - Fase di possesso, fin qui nessun lampo.
Le due formazioni, si parte!
• ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
• TURCHIA (5-4-1): Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardacki, Kadioglu; Akgun, Yuksek, Ozcan, Khaveci; Simsir. Ct. Montella
Squadre in campo: inni nazionali!
Montella a Sky prima della partita: "Vogliamo fare bella figura, abbiamo tante assenze ma è un'opportunità per testare alcuni giocatori. Oggi la mia partita decisiva? Sono fiero di allenare la Turchia, ho sempre sentito l'affetto. Le critiche ci saranno sempre, ma sono determinato e fiducioso. Credo in questa squadra e loro credono nel progetto".
Italia U21 agli Europei! Goleada della squadra di Baldini alla Polonia
Bastava vincere con due gol di scarto, ma l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha preferito fare le cose in grande. Travolge 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone, ribalta la sconfitta dell'andata, si prende il primo posto e si qualifica all'Europeo della prossima estate. Apre le danze Koleosho, doppietta di Ndour con tanto di gol da quasi 70 metri e poi sigilli di Lipani, Fini e Cherubini. Inutili e tardive le reti di Mikolajewski e Zewlakow
Italia in campo per il riscaldamento a Bologna!
Inizia ora su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio il pre partita di Nations.
Italia U21 scatenata!
La squadra di Baldini è avanti 6-2! Per la qualificazione diretta all'Europeo serviva vincere con due gol di scarto. LA PARTITA LIVE QUI
In contemporanea anche l'altra del girone tra Francia e Belgio (su Sky e NOW)
Sfida al vertice del gruppo 1 della Lega A di Nations League. A Saint Denis si affrontano Francia e Belgio. Ampio turnover per Zidane che schiera dal 1' Koné, riposa Maignan, gioca anche Diouf. C'è Dembelé. Van Bommel col milanista Moreira e Lukaku. Fuori De Ketelaere e De Bruyne. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.45
Francia-Belgio LIVE, caccia al primo postoVai al contenuto
La formazione di Mancini
• ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
• Mancini cambia ben nove giocatori rispetto al pareggio con la Francia: di titolari restano solo Donnarumma e Bastoni. In attacco il trio Vergara, Scamacca, Maldini. Cambia anche il centrocampo col ritorno di Barella: con lui Romano e Doumbia
Montella con la difesa a cinque? La formazione della Turchia
• TURCHIA (5-4-1): Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardacki, Kadioglu; Akgun, Yuksek, Ozcan, Khaveci; Simsir. Ct. Montella
Le due panchine
• Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, Pio Esposito, Fagioli, Inácio, Frattesi, Scalvini, Sebastiano Esposito
• Bayindir, Sengezer, Demiral, Topçu, Elmaz, Aktürkoglu, Tıknaz, Gül, Fakılı, Kabasakal, Aydın, Eskihellac
I 9 in tribuna e la prima volta di Inacio
• La sfida alla Turchia sarà la prima volta, con Mancini Ct, di Samuele Inacio tra i giocatori in panchina dell'Italia, con la possibilità di scendere in campo a gara in corso.
• Questi sono invece i giocatori che Mancini ha deciso di lasciare in tribuna per la partita contro la Turchia: Pessina, Coppola, Kuadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma.
Coni-Figc, ipotesi Malagò commissario: l'idea di mediazione delle ultime ore
Domani sarà il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella Giunta Coni è infatti in agenda la votazione sul possibile Commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore però il presidente del Coni Luciano Buonfiglio sta tentando una mediazione. Intanto la Lega serie A si compatta ancora intorno a Malagò. Qui sotto l'approfondimento
Coni-Figc, spunta ipotesi Malagò commissarioVai al contenuto
VIDEO. Cosa ha detto Mancini alla vigilia del match contro la Turchia
In campo l'U21 di Baldini: LIVE ora il secondo tempo!
Gli azzurrini devono vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi subito all'Europeo della prossima estate e lo stanno facendo. Ottimo approccio nello scontro diretto per il primo posto contro la Polonia: Koleosho sblocca il match al 16', 10 minuti dopo raddoppio di Ndour su schema perfetto da calcio piazzato. Tris sfiorato con un tiro di Liberali, deviato e finito sul palo. Vicini al gol anche Cisse, centravanti al posto di Camarda, Pisilli e di nuovo Ndour
VIDEO. Montella: "L'Italia ha ritrovato stabilità e compattezza"
VIDEO. Barella: "Se questa Nazionale fosse un vino, sarebbe un Cannonau"
Nations League 2026/27: le classifiche dei gironi
Il Portogallo - ieri - ha vinto la quarta partita su quattro ed è la prima squadra ufficialmente qualificata ai quarti di Nations League. Nel gruppo 2 l'Olanda aggancia in testa la Grecia, che ferma la Germania sullo 0-0. In Lega B l'Austria frena ma resta in vetta al gruppo 3. Qui sotto le classifiche di tutti i gironi della Nations League
Tutte le classifiche dei gironi di Nations LeagueVai al contenuto
Prima di qesta Nations League, gli Azzurri avevano vinto due amichevoli consecutive contro Grecia e Lussemburgo, entrambe per 1-0. L'Italia ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.
Negli ultimi cinque precedenti, l'Italia ha un chiaro vantaggio con tre vittorie e un pareggio, mentre la Turchia ha ottenuto un successo, un 2-3 in un'amichevole del marzo 2022 giocata a Sivas.
L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 28 settembre 2026 nella UEFA Nations League A, con la vittoria dell'Italia per 4-1 a Bursa.