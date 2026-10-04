In carriera ha deliziato il mondo giocando in attacco ma ora dimostra anche di sapersela cavare nel ruolo di difensore. Zinedine Zidane ha allenato Cristiano Ronaldo negli anni ruggenti del Real Madrid e ora la difende, da selezionatore della Francia , dopo la rottura di CR7 con il Ct del Portogallo Jorge Jesus . " Cristiano merita di essere elogiato per la grande carriera che ha avuto -le parole di Zizou- Quello che ha fatto è stato eccezionale. Ho avuto la fortuna di averlo con me e mi ha aiutato a vincere cose incredibili, quindi mi tolgo il cappello davanti a lui. Avrò sempre tanto rispetto per lui , come per tutti i calciatori. Ma più ancora per quelli con cui ho condiviso tanto tempo, e soprattutto per Cristiano, che ci ha aiutato a vincere così tanto".

Zidane: "Col Belgio farò cambiamenti"

Il Ct della Francia ha anche annunciato che apporterà dei cambiamenti nella formazione per la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma domani allo Stade de France, rispetto a quella che ha pareggiato 1-1 venerdì scorso con l'Italia. "Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo - ha detto in conferenza stampa - È la nostra quarta partita di fila non bisogna fare mosse azzardate. Inoltre, è necessario coinvolgere tutti". "Tutti sono importanti in questa squadra. È questo che voglio trasmettere ai miei giocatori. Voglio poter contare su tutti", ha aggiunto l'ex numero 10 francese, che aveva già attuato un ampio turnover lunedì scorso nella prima partita con i belgi, vinta per 1-0, tre giorni dopo il successo in Turchia (1-0). La Francia dopo tre partite è prima nel girone con sette punti, davanti al Belgio con sei e all'Italia con 4. Ultima resta la Turchia, ancora a quota zero. In vista dell'ultima partita del suo primo ritiro alla guida dei "Bleus", il tecnico si è detto "soddisfatto" dello "spirito" del gruppo. "È stato fantastico stare con i giocatori per 15 giorni. È frustrante che tutto stia per finire. Bisogna fare un ultimo sforzo per chiudere questo ritiro con soddisfazione. I giocatori hanno lavorato bene e sarebbe bello concludere con una vittoria", ha concluso Zidane.