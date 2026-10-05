Francia-Belgio 0-0
Si parte a Saint Denis
Sfida al vertice del gruppo 1 della Lega A di Nations League. A Saint Denis si affrontano Francia e Belgio. Ampio turnover per Zidane che schiera dal 1' Koné, riposa Maignan, gioca anche Diouf. C'è Dembelé. Van Bommel col milanista Moreira e Lukaku. Fuori De Ketelaere e De Bruyne (squalificato). Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
20' - Adesso il Belgio prova a guadagnare un po' di campo, buon tentativo di Lukebakio che guadagna il fondo, mette in mezzo per l'inserimento di Raskin, colpo di testa oltre la traversa
16' - Altra chance per la Francia con una buona incursione di Barcola fermato in uscita bassa da Vandevoordt
11' - Prima fiammata del Belgio con palla al limite per Lukaku che protegge palla, si gira e calcia, Restes para in tuffo
9' - Altra chance per la Francia dopo un'azione manovrata, cross morbido di Dembelé per la testa di Lepaul che colpisce ma manda oltre la traversa
8' - La Francia continua a calciare in porta, ci prova ancora Dembelé, palla deviata in angolo
6' - Nuovo tentativo per la nazionale di Zidane, recupero palla alto e poi Akliouche prova a giro, palla deviata Vandevoordt interviene senza grossi problemi
4' - In ogni caso è la Francia a fare la partita con il Belgio che prova a rimanere compatto per poi ripartire
1' - Ci prova subito la Francia, Dembelé parte da destra, si accentra e calcia con il sinistro, conclusione abbondantemente fuori
Si parte a Saint Denis
Squadre in campo, ora gli inni nazionali
Una grande Italia batte la Polonia 6-2 e si qualifica agli Europei U21 da prima del girone: serviva una vittoria almeno con due gol di scarto e così è stato. Gli Azzurrini di Baldini chiudono il girone con gli stessi punti dei polacchi ma con la differenza reti maggiore negli scontri diretti
Domani sarà il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella Giunta Coni è infatti in agenda la votazione sul possibile Commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore si stanno intensificando i contatti fra le parti. Intanto la Lega serie A si compatta ancora intorno a Malagò
È la serata di Italia-Turchia e Francia-Belgio, incontri del Gruppo 1 della Lega A. Ma in contemporanea si giocano altri cinque match, tutti live su Diretta Gol: Bosnia-Polonia, Montenegro-Armenia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria. Cipro batte la Lettonia con un gol al 94' nella gara delle 18
Alla vigilia della sfida di Nations contro il Belgio, il Ct francese annuncia turn over e difende Ronaldo, dopo la rottura di CR7 con il Ct portoghese Jorge Jesus: "Merita elogi per la grande carriera, ha fatto qualcosa di eccezionale e mi ha aiutato a vincere cose incredibili, mi tolgo il cappello di fronte a Cristiano"
Bastava vincere con due gol di scarto, ma l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha preferito fare le cose in grande. Travolge 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone, ribalta la sconfitta dell'andata, si prende il primo posto e si qualifica all'Europeo della prossima estate. Apre le danze Koleosho, doppietta di Ndour con tanto di gol da quasi 70 metri e poi sigilli di Lipani, Fini e Cherubini. Inutili e tardive le reti di Mikolajewski e Zewlakow
Il Portogallo vince la quarta partita su quattro ed è la prima squadra ufficialmente qualificata ai quarti di Nations League. Nel gruppo 2 l'Olanda aggancia in testa la Grecia, che ferma la Germania sullo 0-0. In Lega B l'Austria frena ma resta in vetta al gruppo 3. Di seguito le classifiche di tutti i gironi della Nations League: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Cambi anche per Van Bommel che rinuncia a De Bruyne e De Ketelaere. Giocano Vanaken e Moreira avanti. C'è anche Lukaku. Seys a sinistra al posto di De Cuyper, Vandevoordt in porta
Ampio turnover per Zinedine Zidane per il match contro il Belgio: riposa Maignan, gioca il giovane Restes, in campo Diouf da terzino sinistro, spazio a Koné a centrocampo con Camavinga e Akliouche. In avanti c'è Lepaul con Barcola e Dembelé
Mancini cambia ben nove giocatori rispetto al pareggio con la Francia: di titolari restano solo Donnarumma e Bastoni. In attacco il trio Vergara, Scamacca, Maldini. Cambia anche il centrocampo col ritorno di Barella: con lui Romano e Doumbia. Contro c'è la Turchia di Montella. Si gioca a Bologna, calcio d'inizio alle 20.45
FRANCIA (4-3-3): Restes; Kounde, Lacroix, Yoro, Diouf; Camavinga, Koné, Akliouche; Dembélé, Lepaul, Barcola. Ct: Zidane.
BELGIO (4-3-3): Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Moreira. Ct: Van Bommel.
Terzo gol in Nations League per l'attaccante del Milan, che decide la sfida tra Portogallo e Norvegia sfruttando un assist dell'ex rossonero Joao Felix a dieci minuti dal termine del match giocato a Porto
Il giocatore della Juventus ha ritrovato il gol (su punizione) in nazionale dopo quasi due anni, dopo essere stato impiegato da difensore centrale: "Accanto a un campione come Van Dijk è più facile" ha detto dopo il match. Non è escluso che possa partire titolare anche con la maglia bianconera nella prossima giornata
Dopo il caso Cristiano Ronaldo - che aveva abbandonato il ritiro della nazionale prima della sfida contro la Danimarca - il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus è tornato sull'argomento, al termine del match vinto con la Norvegia: "Può tornare in squadra se lo desidera. Per quanto mi riguarda la prossima volta sarà un giocatore convocabile. Se vuole ne possiamo parlare"
L'incrocio più recente tra le due squadre risale a pochi giorni fa, quando la Francia ha vinto 1-0 a Bruxelles in UEFA Nations League, con la rete nel finale di Olise a fare la differenza.
Negli ultimi cinque confronti diretti, la Francia ha avuto la meglio, vincendone quattro contro l'unico successo del Belgio, arrivato in una partita di Nations League.
La Francia è stata particolarmente costante in questa sfida, vincendo il precedente incontro di Nations League in casa per 2-0 e superando inoltre il Belgio per 1-0 a Euro 2024.
La Francia arriva a questa sfida dopo aver vinto entrambe le sue partite di Nations League, battendo la Turchia 1-0 in trasferta prima di imporsi poi 1-0 sul Belgio a Bruxelles. Successivamente ha pareggiato con l'Italia 1-1.
Il Belgio, dopo aver perso contro la Francia, ha battuto la Turchia nell'ultimo confronto di Nations League.