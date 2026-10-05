Bastava vincere con due gol di scarto, ma l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha preferito fare le cose in grande. Travolge 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone, ribalta la sconfitta dell'andata, si prende il primo posto e si qualifica all'Europeo della prossima estate. Apre le danze Koleosho, doppietta di Ndour con tanto di gol da quasi 70 metri e poi sigilli di Lipani, Fini e Cherubini. Inutili e tardive le reti di Mikolajewski e Zewlakow