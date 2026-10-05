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Italia-Turchia, infortunio Vergara: problema al polpaccio, condizioni da verificare

infortunio

Noia muscolare per Vergara uscito al minuto 84 di Italia-Turchia, valida per la 4^giornata di Nations League. Il centrocampista del Napoli è stato costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio destro. Come constatato a caldo, potrebbe essere qualcosa di più serio di semplici crampi da stanchezza. Le condizioni di Vergara saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico del Napoli in vista dei prossimi impegni. Allegri si prepara a ospitare sabato il Frosinone in diretta alle 20.45 su Sky Sport

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