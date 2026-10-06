Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Su Sky e in streaming su NOW oggi le ultime partite che chiudono la 4^ giornata della Nations League. Alle 16 Kazakistan-Isole Faroe (Sky Sport Calcio), 9 i match delle 20.45: Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca; i restanti incontri live su Diretta Gol: Albania-San Marino, Bielorussia-Finlandia, Estonia-Islanda, Lussemburgo-Bulgaria, Moldova-Slovacchia, Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord. Da non perdere l'amichevole Argentina-Benin: l'ultima di Messi live su Sky all'una
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 6 ottobre
- Alle 16: KAZAKISTAN-ISOLE FAROE su Sky Sport Calcio. Telecronaca Biagio Marco Liccardo
- Alle 20.45: CROAZIA-SPAGNA su Sky Sport Uno. Telecronaca Dario Massara
- Alle 20.45: INGHILTERRA-REPUBBLICA CECA su Sky Sport Arena. Telecronaca Davide Polizzi
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ALBANIA-SAN MARINO
BIELORUSSIA-FINLANDIA
ESTONIA-ISLANDA
LUSSEMBURGO-BULGARIA
MOLDOVA-SLOVACCHIA
SCOZIA-SLOVENIA
SVIZZERA-MACEDONIA DEL NORD
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Mario Giunta, Gianfranco Teotino, Maurizio Compagnoni e Gianluigi Bagnulo
- All’1: ARGENTINA-BENIN (amichevole) su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Telecronaca Stefano Borghi