Su Sky e in streaming su NOW oggi le ultime partite che chiudono la 4^ giornata della Nations League. Alle 16 Kazakistan-Isole Faroe (Sky Sport Calcio), 9 i match delle 20.45: Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca; i restanti incontri live su Diretta Gol: Albania-San Marino, Bielorussia-Finlandia, Estonia-Islanda, Lussemburgo-Bulgaria, Moldova-Slovacchia, Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord. Da non perdere l'amichevole Argentina-Benin: l'ultima di Messi live su Sky all'una