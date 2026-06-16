In campo nella notte italiana (ore 3) contro l'Algeria, Leo giocherà la sua gara numero 200 con l'Argentina. E soprattutto torna in campo ai Mondiali a vent'anni esatti dal suo esordio nel torneo, lui che è il recordman all-time per presenze (26). Era il 16 giugno 2006 quando, da subentrato, impiegò 16 minuti per regalare un gol e un assist nel 6-0 contro Serbia e Montenegro. Chi c'era in campo alla sua prima mondiale?

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