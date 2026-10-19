Il Portogallo sanziona Cristiano Ronaldo: un mese di sospensione e una multa di 255 euroLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare della Federcalcio portoghese ha punito Cristiano Ronaldo per la sua fuga dal ritiro della nazionale in occasione degli ultimi impegni di Nations League. Il giocatore è stato sospeso per un mese: la data d'inizio del provvedimento è il 30 settembre, ragion per cui CR7 potrebbe essere convocato per le partite di novembre. Il giocatore non avrà certamente problemi nemmeno a pagare la multa di... 255 euro
Trenta giorni di sospensione e una multa di 255 euro: è la decisione della commissione disciplinare della Federcalcio portoghese per Cristiano Ronaldo, "punito" a causa dell'ammutinamento dalla nazionale dello scorso 30 settembre. L'attaccante aveva lasciato il ritiro della sua squadra in Danimarca una volta saputo che il ct Jorge Jesus lo avrebbe escluso di nuovo dalla formazione titolare. La sospensione scatta dalla data dell'abbandono: l'attaccante dell'Al Nassr sarà così convocabile per le partite di Nations League di novembre. La decisione finale spetterà al ct Jorge Jesus, che si era mostrato possibilista nelle sue ultime dichiarazioni sull'argomento.
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La multa di 255 euro: 36 secondi per pagarla...
L'aspetto più curioso dei provvedimenti della Commissione disciplinare nei confronti del giocatore riguarda senza dubbio la multa di 255 euro. Secondo quanto calcolato dal quotidiano portoghese A Bola, grazie ai suoi guadagni a Cristiano Ronaldo bastano appena 36 secondi per pagarla. La cifra è pari allo 0,00012% del suo attuale ingaggio annuale. Insomma, il tempo di essere informato della multa che Ronaldo l'aveva già saldata.