La Commissione Disciplinare della Federcalcio portoghese ha punito Cristiano Ronaldo per la sua fuga dal ritiro della nazionale in occasione degli ultimi impegni di Nations League. Il giocatore è stato sospeso per un mese: la data d'inizio del provvedimento è il 30 settembre, ragion per cui CR7 potrebbe essere convocato per le partite di novembre. Il giocatore non avrà certamente problemi nemmeno a pagare la multa di... 255 euro

Trenta giorni di sospensione e una multa di 255 euro: è la decisione della commissione disciplinare della Federcalcio portoghese per Cristiano Ronaldo, "punito" a causa dell'ammutinamento dalla nazionale dello scorso 30 settembre. L'attaccante aveva lasciato il ritiro della sua squadra in Danimarca una volta saputo che il ct Jorge Jesus lo avrebbe escluso di nuovo dalla formazione titolare. La sospensione scatta dalla data dell'abbandono: l'attaccante dell'Al Nassr sarà così convocabile per le partite di Nations League di novembre. La decisione finale spetterà al ct Jorge Jesus, che si era mostrato possibilista nelle sue ultime dichiarazioni sull'argomento.