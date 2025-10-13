Classifica marcatori all time, chi ha segnato più gol nella storia del calcio
Nel match di MLS tra Inter Miami e Atlanta, Luis Suarez ha tagliato un traguardo prestigioso: il 600° gol in carriera, allargando a 12 il club dei giocatori che hanno raggiunto questa cifra. Chi sono gli altri? Ecco la classifica dei marcatori all time della storia del calcio, stilata secondo i dati di Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio). Nella top 26 sono compresi tutti i calciatori arrivati almeno a quota 500
- Gol con i club: 464
- Gol in nazionale (Francia): 37
- Gol con i club: 453
- Gol in nazionale (Brasile): 48
- Gol con i club: 477
- Gol in nazionale (Austria): 26
- Gol con i club: 477
- Gol in nazionale (Messico): 30
- Gol con i club: 491
- Gol in nazionale (Brasile): 22
- Gol con i club: 488
- Gol in nazionale (Ungheria): 42
- Gol con i club: 508
- Gol in nazionale (Argentina e Spagna): 29
- Gol con i club: 538
- Gol in nazionale (Scozia): 12
- Gol con i club: 509
- Gol in nazionale (Germania Ovest): 43
- Gol con i club: 539
- Gol in nazionale (Portogallo): 14
- Gol con i club: 494
- Gol in nazionale (Ungheria): 59
- Gol con i club: 499
- Gol in nazionale (Svezia): 62
- Gol con i club: 563
- Gol in nazionale (Irlanda del Nord): 0
- Gol con i club: 537
- Gol in nazionale (Portogallo): 41
- Gol con i club: 531
- Gol in nazionale (Uruguay): 69
- Gol con i club: 591
- Gol in nazionale (Olanda): 33
- Gol con i club: 605
- Gol in nazionale (Irlanda del Nord): 21
- Gol con i club: 556
- Gol in nazionale (Germania Ovest): 68
- Gol con i club: 630
- Gol in nazionale (Irlanda del Nord): 9
- Gol con i club: 593
- Gol in nazionale (Polonia): 87
- Gol con i club: 690
- Gol in nazionale (Austria e Cecoslovacchia): 32
- Gol con i club: 641
- Gol in nazionale (Ungheria): 84
- Gol con i club: 692
- Gol in nazionale (Brasile): 64
- Gol con i club: 679
- Gol in nazionale (Brasile): 83
- Gol con i club: 772
- Gol in nazionale (Argentina): 114
- Gol con i club: 805
- Gol in nazionale (Portogallo): 141