Nel match di MLS tra Inter Miami e Atlanta, Luis Suarez ha tagliato un traguardo prestigioso: il 600° gol in carriera, allargando a 12 il club dei giocatori che hanno raggiunto questa cifra. Chi sono gli altri? Ecco la classifica dei marcatori all time della storia del calcio, stilata secondo i dati di Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio). Nella top 26 sono compresi tutti i calciatori arrivati almeno a quota 500

