Tra i 26 convocati dal Ct della Spagna, l'unico calciatore di Serie A è il difensore del Como, alla prima chiamata con la nazionale maggiore. Senza Rodri, Eric Garcia e Olmo infortunati, oltre a Ramon, le novità sono il portiere Valles (non convocato l'interista Martinez), il centrocampista Roca e i ritorni di Barrios e Barrenetxea. La Roja sarà impegnata in Nations contro Repubblica Ceca e Inghilterra.
Con un video molto emozionante, dedicato alle vittime della tragedia ferroviaria di Urda e a Jesus De Miguel, il ct della nazionale spagnola Luis De La Fuente ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni di Nations League della Roja. Un solo giocatore della Serie A è stato chiamato dalla nazionale campione del mondo: si tratta di Jacobo Ramon, difensore del Como, che finora era stato convocato solo nelle selezioni giovanili e nell’Under21. Nessuno altro ‘italiano’, come quarto portiere il Ct non ha più puntato sull’interista Josep Martinez (chiamato a settembre) ma ha preferito chiamare Alvaro Valles del Betis. Non ci sono Rodri, Eric Garcia e Dani Olmo, per infortunio: convocato per la prima volta il centrocampista del Betis Marc Roca. E tornano in nazionale Barrenetxea della Real Sociedad e Barrios dell’Atletico Madrid. La Spagna sarà impegnata giovedì 12 in Repubblica Ceca e poi domenica 15 allo stadio Metropolitano di Madrid contro l’Inghilterra. Ecco la lista completa dei convocati.
Spagna, la lista dei convocati di De La Fuente
- Portieri: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcellona), Álvaro Valles (Real Betis);
- Difensori: Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid);
- Centrocampisti: Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcellona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermín López (Barcellona), Álex Baena (Atletico Madrid), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Marc Roca (Real Betis);
- Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcellona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto (Espanyol), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)