Tra i 26 convocati dal Ct della Spagna, l'unico calciatore di Serie A è il difensore del Como, alla prima chiamata con la nazionale maggiore. Senza Rodri, Eric Garcia e Olmo infortunati, oltre a Ramon, le novità sono il portiere Valles (non convocato l'interista Martinez), il centrocampista Roca e i ritorni di Barrios e Barrenetxea. La Roja sarà impegnata in Nations contro Repubblica Ceca e Inghilterra.

Con un video molto emozionante, dedicato alle vittime della tragedia ferroviaria di Urda e a Jesus De Miguel, il ct della nazionale spagnola Luis De La Fuente ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni di Nations League della Roja. Un solo giocatore della Serie A è stato chiamato dalla nazionale campione del mondo: si tratta di Jacobo Ramon, difensore del Como, che finora era stato convocato solo nelle selezioni giovanili e nell’Under21. Nessuno altro ‘italiano’, come quarto portiere il Ct non ha più puntato sull’interista Josep Martinez (chiamato a settembre) ma ha preferito chiamare Alvaro Valles del Betis. Non ci sono Rodri, Eric Garcia e Dani Olmo, per infortunio: convocato per la prima volta il centrocampista del Betis Marc Roca. E tornano in nazionale Barrenetxea della Real Sociedad e Barrios dell’Atletico Madrid. La Spagna sarà impegnata giovedì 12 in Repubblica Ceca e poi domenica 15 allo stadio Metropolitano di Madrid contro l’Inghilterra. Ecco la lista completa dei convocati.